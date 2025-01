Kerja Sama Transisi Energi Sampai di Sini

SUDAH saatnya Indonesia menghapus mimpi mendapat dana besar dari Kemitraan Transisi Energi yang Adil atau Just Energy Transition Partnership ( JETP ). Sebab, dua tahun berlalu sejak angin surga itu mulai berembus dalam Konferensi Tingkat Tinggi Group of Twenty ( KTT G20 ) di Bali pada November 2022, realisasinya sangat sedikit.

Di awal kemunculannya, kemitraan ini menghapus kritik terhadap KTT G20 yang disebut termegah sepanjang sejarah dan menghabiskan lebih dari Rp 800 miliar dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tersebut. Lewat JETP, Indonesia dijanjikan pendanaan senilai US$ 20 miliar atau sekitar Rp 310 triliun untuk menghentikan operasi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara. Pinjaman dan hibah itu berasal dari International Partners Group (IPG) yang terdiri atas sepuluh negara, di antaranya Amerika Serikat, Jepang, dan Kanada serta Uni Eropa. Skema pembiayaan ini pun dianggap sebagai prestasi Presiden Joko Widodo.

Masalahnya, hingga kini belum ada satu pun pembangkit yang disetop operasinya. Rencana penutupan PLTU Palabuhanratu dan PLTU Cirebon di Jawa Barat, yang masuk skema JETP, mandek karena persoalan alih kepemilikan. Negara-negara IPG menolak membiayai skema pensiun dini dengan alasan langkah itu sama dengan mendanai bisnis batu bara. Padahal dibutuhkan dana US$ 20-30 miliar untuk memensiunkan dini 5,2 gigawatt PLTU batu bara di Indonesia.

Menjamurnya PLTU mendongkrak emisi karbon. Per akhir 2023, negara ini menghasilkan 704,4 juta ton setara karbon dioksida. Angka ini membuat Indonesia menjadi negara keenam penghasil emisi terbesar sedunia—di bawah Cina dan Amerika Serikat. Jika emisi karbon tidak dikurangi, anak-cucu kita yang akan menanggung akibatnya. Salah satunya berupa kenaikan suhu 1,5 derajat Celsius dalam lima tahun. IPG disebut gerah melihat banyaknya PLTU batu bara baru di berbagai wilayah Indonesia.

Jika saja Indonesia menepati janji, akankah dana US$ 20 miliar bisa hadir? Rasanya tidak juga. Afrika Selatan, misalnya, mendapat kucuran kurang-lebih US$ 733 juta dari janji US$ 8,5 miliar atau sekitar 8,5 persen. Polanya mirip, sebagian besar berupa pinjaman komersial, sementara porsi hibah cuma sekitar 5 persen.