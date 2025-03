Jalan Keluar Minimnya Akses Kredit Petani

Survei nasional tentang zakat yang pernah dilakukan para peneliti dari Center for the Study of Religion and Culture (CSRC) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, pada 2004-2005, menunjukkan bahwa 93 persen pemberi zakat memilih menyalurkan zakatnya secara langsung kepada penerima (mustahik) zakat daripada melalui lembaga filantropi.