Indonesia Akan Luncurkan Perdagangan Karbon Internasional Pekan Depan

Hanif mengatakan perdagangan karbon merupakan bagian dari komitmen keikutsertaan Indonesia dalam Conference of the Parties ( COP ) 21 yang melahirkan Perjanjian Paris atau Paris Agreement pada 2015 lalu. Dalam COP 29 pada akhir tahun lalu, Indonesia juga mengajak semua negara hingga kalangan pebisnis untuk ikut serta dalam perdagangan karbon.

Di sektor FOLU (Forest and Other Land Uses), kata Hanif, pemerintah melihat potensi yang sangat besar untuk menyerap karbon, memulihkan ekosistem, dan mendorong kegiatan ekonomi yang berkelanjutan. Dari proyek reboisasi hingga upaya konservasi yang inovatif, pemerintah mengklaim bisa mengubah aset hijau menjadi mesin perubahan.