Peluncuran Perdagangan Karbon Internasional Hari Ini, Menteri Lingkungan: Potensi Besar Indonesia Harus Dikelola Hati-hati

Menurut Hanif, perkembangan regulasi Nilai Ekonomi Karbon (NEK) di Indonesia telah sejalan dengan implementasi keputusan United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), khususnya Pasal 6 Perjanjian Paris (Paris Agreement). Hal ini diklaimnya sebagai bukti komitmen Indonesia dalam pengendalian emisi gas rumah kaca global dan penguatan pembangunan berkelanjutan.

“Mekanisme NEK adalah bukti komitmen Indonesia dan leading by example dalam berkontribusi pada pengendalian emisi gas rumah kaca global sekaligus memperkuat implementasi pembangunan berkelanjutan," katanya sambil menambahkan, "Pasar karbon yang akan diterapkan di Indonesia adalah regulated carbon market.”

Saat ini dua sektor yang sudah memiliki peta jalan yaitu energi dan FOLU (forest and other land uses). Harapannya, dengan dibukanya pintu perdagangan karbon luar negeri hari ini akan dapat mendorong sektor lainnya juga untuk mempercepat pendaftaran di SRN Pengendalian Perubahan Iklim.