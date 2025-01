Pusat dan Daerah Beberkan Pelanggaran Pemagaran Laut di Pesisir Tangerang

Tempo menghubungi Eli kembali setelah sehari sebelumnya Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan Kusdiantoro menyebut pemagaran laut di pesisir Tangerang merupakan indikasi adanya upaya orang untuk mendapatkan hak atas tanah di laut secara tidak benar. "Tidak sesuai dengan praktik internasional menurut United Nations Convention on the Law Of the Sea (UNCLOS) 1982," katanya dikutip dari isi makalah yang dipaparkan di sebuah diskusi.