Nomad Laut: Gamang di Perairan, Tumbang di Daratan

KELOMPOK nomad laut di Indonesia menjadi inspirasi sutradara James Cameron dalam membuat film Avatar: The Way of Water. Film itu berkisah tentang kaum Metkayina yang menghadapi ancaman dari “kaum langit” yang ingin mengeksploitasi sumber daya alam Pandora tanpa memedulikan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan.

Kami melakukan riset di beberapa daerah yang terkena dampak pembangunan pesisir dan eksploitasi laut, di antaranya Sulawesi Tenggara, Kepulauan Riau, dan Kalimantan Timur, sepanjang 2023-2024. Berdasarkan hasil riset yang dibukukan dalam Merampas Laut Merampas Hidup Nelayan: Coastal and Marine Grabbing in Indonesia and the Philippines, kami mendapati kaum nomad laut tergusur dari ruang hidup mereka.