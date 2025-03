Waspada Hujan Asam dan Bahayanya Bagi Kesehatan

Hujan asam memiliki kadar pH di bawah 5, sementara pada kondisi normal, air hujan memiliki pH berkisar antara 5 dan 6. Semakin rendah pH air hujan, maka semakin tinggi kadar keasaman hujan dan semakin kuat dampak korosifnya.



Dikutip dari Britannica.com, istilah hujan asam pertama kali digunakan pada 1852 oleh ahli kimia Skotlandia Robert Angus Smith selama penyelidikannya terhadap kimia air hujan di dekat kota-kota industri di Inggris dan Skotlandia. Fenomena itu menjadi bagian penting dari bukunya Air and Rain: The Beginnings of a Chemical Climatology (1872). Baru pada akhir 1960-an dan awal 1970-an, hujan asam diakui sebagai masalah lingkungan regional yang memengaruhi wilayah yang luas di Eropa barat dan Amerika Utara bagian timur.