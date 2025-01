Agnes, Kekasih Marcus Gideon, Blak-Blakan Soal Hubungan Mereka

TEMPO.CO, Jakarta - Marcus Gideon memang tidak setenar pasangan ganda putranya, Kevin Sanjaya Sukamuljo. Namun dia tetap punya sisi menarik dalam kehidupan di luar lapangan. Salah satunya adalah soal kekasih dan kesehariannya.



Pebulu tangkis yang baru saja memenangi nomor ganda putra di Dubai World Superseries Finals itu punya sapaan akrab Sinyo. Bakat bulu tangkis Marcus mengalir dari ayahnya yang juga mantan pebulu tangkis nasional, Kurniahu.



Di mata sang kekasih, Agnes Amelinda Mulyadi, Marcus adalah orang yang memang tak mau kalah. Marcus dan Kevin memang sangat terkenal dengan kegigihan mereka dalam menghadapi lawan, selalu tak mau kalah dari lawan. Seperti sering disebutkan oleh pelatih mereka, Herry Iman Pierngadi dan Aryono Miranat.



Ia juga menolak sang kekasih disebut romantis. Menurutnya, malah Marcus berbeda dari kebanyakan pria. Namun satu hal yang dikaguminya adalah Marcus menemui kedua orang tua Agnes dan meminta izin sebelum mereka pacaran.



“Sinyo itu orangnya out of the box, kalau orang lain sukanya posting di sosial media pose ceweknya yang lagi cantik-cantik. Kalau dia enggak, postingnya yang saya lagi kelihatan ancur-ancur, ha ha ha,” canda Agnes yang berprofesi sebagai dokter.



Marcus juga kadang berdiskusi dengan perempuan yang akan dinikahinya April 2018 tersebut. Biasanya soal lawan yang akan ia hadapi di pertandingan.



“Malam sebelum final super series, Sinyo cerita kalau dia habis menonton pertandingan Liu Cheng/Zhang Nan. Katanya mereka smash nya tajam dan lawannya langsung "mati".



Dia cuma bilang begitu saja sih, Sinyo memang seolah tidak pernah takut sama lawan-lawan yang bakal dia hadapi,” ungkap Agnes, soal Marcus Gideon kekasihnya itu lagi.



BADMINTON INDONESIA