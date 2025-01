Ahsan / Hendra Resmi Pensiun Usai Kalah di Babak 16 Besar Indonesia Masters 2025

TEMPO.CO, Jakarta - Ganda putra Indonesia Mohammad Ahsan / Hendra Setiawan atau yang dijuluki The Daddies resmi pensiun sebagai pemain bulu tangkis. Ahsan / Hendra gantung raket usai dikalahkan ganda Malaysia Junaidi Arif / Roy King Yap dengan skor 13-21, 14-21, pada babak 16 besar Indonesia Masters 2025 di Istora Senayan, Jakarta, Kamis, 23 Januari 2025.

Kekalahan ini sekaligus mengakhiri catatan panjang dari peraih medali emas Piala Thomas 2020 tersebut. Namun, The Daddies masih akan menjalani acara seremonial bertajuk "Tribute to The Daddies" pada hari terakhir turnamen pada Minggu, 26 Januari 2025.