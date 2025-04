NBA: Profil Giannis Antetokounmpo yang Dipuji oleh LeBron James

PEBASKET Milwaukee Bucks Giannis Antetokounmpo mengapresiasi pujian yang diberikan LeBron James yang menyebut dia bisa mencetak 250 poin dalam satu pertandingan jika bermain pada NBA 1970-an. “Pujian yang luar biasa, tetapi saya tidak suka membandingkan era,” kata Antetokounmpo setelah Bucks takluk 107-116 dari New York Knicks, Sabtu WIB, 29 Maret 2025 dalam situs web NBA, dikutip Antara.

Menurut dia, perbandingan era tidak tepat. "Jika saya bermain pada era 70-an dengan pola latihan dan gaya bermain saat itu saya pasti akan bermain dengan cara yang sama. Permainan terus berkembang sekarang 2025 dan kita tahu lebih banyak.”

Siapa Giannis Antetokounmpo?

Giannis Sina Ugo Antentokounmpo lahir di Athena, Yunani, pada 6 Desember 1994. Nama populernya Giannis Antetokounmpo. Dikutip dari Britannica minat Antetokounmpo terhadap basket saat dia berusia 13 tahun. Pelatih lokal melihat potensinya dan mengundang Giannis bergabung dengan Tim Filathlitikos. Giannis kecil mulai berkembang pesat di dunia basket Yunani. Talentanya mendapat sorotan dari para pencari bakat NBA, yang kemudian mengantarkannya ke Amerika Serikat,

Bakat Giannis dipengaruhi oleh ibunya mantan pelompat tinggi. Adapun ayahnya pernah bermain sepak bola profesional. Giannis dan saudaranya Thanasis menonjol dalam berbagai cabang olahraga mulai dari tenis meja hingga voli mereka.

Kesempatan bergabung dengan Filathlitikos memberikan mereka kesempatan untuk berkembang. Spiros Velliniatis pencari bakat yang awalnya harus membujuk mereka untuk mencoba basket. “Satu bulan saja, hanya untuk bersenang-senang,” kata Velliniatis. Thanasis lebih dulu menyukai basket, Giannis sempat ragu lebih ingin bermain sepak bola bersama kakaknya. Namun, akhirnya dia ikut bergabung dan makin mendalami basket.

Pada 2013, Milwaukee Bucks memilih Giannis sebagai pilihan ke-15 dalam NBA Draft. Saat itu, ia pemain muda dengan fisik bagus tetapi masih harus banyak berkembang dalam teknik dan pengalaman. Musim rookie dia tidak terlalu mencolok, tetapi menunjukkan potensi. Dari sini ia terus mengukir prestasi meraih gelar MVP menjadi pemain bertahan terbaik, bahkan membawa timnya meraih gelar juara NBA pada 2021.

Dikutip dari situs web NBA, Giannis Antetokounmpo telah meraih berbagai penghargaan bergengsi di NBA. Dia memenangkan NBA Champion pada 2021 dan dinobatkan sebagai NBA Finals MVP setelah mencetak 50 poin di game penentuan. Giannis meraih dua kali NBA MVP di tahun 2019 dan 2020, serta NBA Defensive Player of the Year 2020. Ia juga pernah mendapat penghargaan NBA Most Improved Player 2017 berkat perkembangannya.

