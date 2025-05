TEMPO.CO, Jakarta - Tim Indonesia memastikan diri lolos ke babak final Piala Thomas setelah Angga Pratama/Ricky Karanda Suwardi menaklukkan pasangan ganda peringkat keempat dunia, Kim Gi-jung/Kim Sa-rang, dua game langsung, 21-15, 21-18, dalam pertandingan semifinal melawan Korea Selatan yang berlangsung di Kunshan Sports Center, Jumat, 20 Mei 2016.



Sebelum Angga/Ricky bermain, Indonesia telah unggul 2-1 berkat kemenangan Hendra Setiawan/Mohammad Ahsan atas Lee Yong-dae/Yoo Yeon-seong dan Anthony Sinisuka Ginting atas Lee Dong-keun. Jonatan Christie yang bermain di partai pertama gagal menyumbangkan poin setelah dikalahkan Son Wan-ho. Indonesia akhirnya menang 3-1 setelah Angga/Ricky merebut poin dalam pertandingan keempat.



Indonesia akan melawan pemenang pertandingan Denmark melawan Malaysia yang akan berlangsung malam nanti. Adapun babak final Piala Thomas akan dilangsungkan Ahad, 22 Mei 2016.



Berikut ini hasil lengkap pertandingan semifinal Piala Thomas Indonesia vs Korea Selatan:



Jonatan Christie vs Son Wanko, 10-21, 16-21



Hendra Setiawan/Mohammad Ahsan vs Lee Yong-dae/Yoo Yeon-seong, 21-15, 21-12



Anthony Sinisuka Ginting vs Lee Dong-keun



Angga Pratama/Ricky Karanda Suwardi vs Kim Gi-jung/Kim Sa-rang, 21-18, 21-18



Ihsan Maulana Mustofa vs Jeon Hyeok-jin, 21-15, 21-18



GADI MAKITAN