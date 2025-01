Bulu Tangkis: Inilah Jadwal 2 Wakil Indonesia di Final Makau Open

TEMPO.CO, Jakarta - Dua wakil Indonesia menembus final Turnamen Bulu Tangkis Makau Terbuka 2017. Kedua wakil Merah Putih tersebut adalah Ihsan Maulana Mustofa (tunggal putra) serta Wahyu Nayaka Arya Pangkaryanira/Ade Yusuf Santoso (ganda putra).



Ihsan akan menghadapi pemain bulu tangkis Jepang, Kento Momota. Sementara Wahyu Nayaka/Ade Yusuf akan berhadapan dengan wakil dari Korea Selatan, Kim Won Ho/Seung jae Seo.



Baca: Wahyu Nayaka / Ade Yusuf Susul ke Final Bulu Tangkis Makau Open



Berikut ini adalah jadwal lengkap babak final Turnamen Bulu Tangkis Makau Open 2017 yang akan digelar di Arena Rua de Ferreira do Amaral, pada Minggu 12 November mulai pukul 11.00 WIB.



Pasangan ganda putra bulu tangkis Indonesia, Wahyu Nayaka Arya Pangkaryanira/Ade Yusuf Santoso. (badmintonindonesia.org)



1. Ganda Campuran: Seung Jae Seo/Kim Ha Na (Korsel) vs Zheng Siwei/Huang Yaqiong (Cina)



2. Tunggal Putri: Pai Yu Po (Taiwan) vs Cai Yanyan (Cina)



3. Tunggal Putra: Kento Momota (Jepang) vs Ihsan Maulana Mustofa (Indonesia)



4. Ganda Putri: Huang Yaqiong/Yu Xiaohan (Cina) vs Ha Na Baek/Yu Rim Lee (Korsel)



5. Ganda Putra: Kim Won Ho/Seung Jae Seo (Korsel) vs Wahyu Nayaka Arya Pangakaryanira/Ade Yusuf Santoso (Indonesia)



TOURNAMENT SOFTWARE