Bulu Tangkis Junior Dunia: Tunggal Putri Pastikan Raih Perunggu

TEMPO.CO, Jakarta - Satu medali perunggu sudah pasti diraih Indonesia untuk nomor tunggal putri dalam Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis Junior 2017 yang sedang digelar di GOR Among Rogo, Yogyakarta. Dua tunggal putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung akan bertanding melawan Aurum Oktavia Winata di perempat final.



Di babak 5 Gregoria mengalahkan Wang Zhiyi dari Cina dalam pertandingan ruber game, 21-18, 19-21 dan 21-12.



“Gregoria hari ini kurang enak badan. Mau memaksakan di game kedua tapi napasnya agak sulit. Game kedua dia sudah leading, namun kondisinya kurang baik. Game ketiga coba dimotivasi lagi, supaya tetap fokus,” kata Jeffer Rosobin, pelatih tunggal putri.



“Karena start game ketiga lapangannya lebih enak. Karena kalah angin. Jadi kalau bisa mengambil poin banyak di awal, pas pindah lapangan sudah bisa maksimal. Kalau kondisi normal, saya yakin Gregoria bisa menang straight game,” kata Jeffer lagi.



Sementara itu Aurum mengalahkan pemain bulu tangkis Vietnam, Thi Anh Thu Vu, dengan skor 21-13 dan 21-9.



Satu lagi tunggal putri Indonesia lain yang lolos ke babak 5, Choirunnisa, dikalahkan Goh Jin Wei dari Malaysia dengan 15-21 dan 19-21 sehingga gagal melaju ke perempat final.



Pertandingan Gregoria vs Aurum dalam Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis Junior 2017 akan digelar pada Jumat 20 Oktober besok. Salah satunya di semi final akan berhadapan dengan pemenang antara Chaiwan Pattarasuda (Thailand) vs Yanyan Cai (Cina).



