Bulu Tangkis Korea Masters: Hari Ini 9 Wakil Indonesia Berlaga

TEMPO.CO, Jakarta - Sebanyak 9 wakil Indonesia akan berjuang untuk lolos ke babak perempat final dalam turnamen bulu tangkis Korea Masters, di Gwangju, Kamis ini. Tunggal putra menempatkan wakil terbanyak, 3 orang, sedangkan nomor ganda putra tak punya wakil.



Berikut para wakil Indonesia itu:



Tunggal putri

- Lyanny Alessandra Mainaky vs Pornpawee Chochuwong (Thailand)

- Gregoria Mariska Tunjung vs Lee Byeol Lim (Korea)



Tunggal putra

- Panji Ahmad Maulana vs Lin Chia Hsuan (Taiwan)

- Firman Abdul Kholik vs Lee Dong Keun (Korea)

- Ihsan Maulana Mustofa vs Jeon Hyeok Jin (Korea).