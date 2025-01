Bulu Tangkis Makau Open: Dua Ganda Putri Indonesia Lolos

TEMPO.CO, Jakarta - Dua ganda putri Indonesia lolos ke perempat final Turnamen Bulu Tangkis Makau Open 2017, yang digelar 7-12 November di Rua de Ferreira do Amaral, Makau.



Dua pasangan ganda putri Indonesia yang lolos adalah Anggia Shitta Awanda/Ni Ketut Mahadewi Istarani serta Della Destiara Haris/Tiara Rosalia Nuraidah. Mereka bertanding pada Kamis 9 November.



Anggia/Ketut Mahadewi yang menjadi unggulan 2, menang 18-21, 21-8, 21-12 atas Nami Matsuyama/Chiharu Shihada dari Jepang. Sedangkan Della/Tiara mengalahkan unggulan 6 dari Korea Selatan, Hye Rin Kim/ Lee So Hee dengan angka 21-10, 21-17.



Baca: Bulu Tangkis Makau Open: Ganda Putra Indonesia ke Perempat Final



Pada babak perempat final yang akan digelar Jumat 10 November, Anggia/Ketut Mahadewi akan berhadapan dengan pasangan Korea Selatan unggulan 7, Kim So Yeong/Hee Yong Kong. Pasangan Korea Selatan ini menang 17-21, 21-17, 21-19 atas Chayanit Chaladchalam/Phataimas Muenwong dari Thailand.



Della/Tiara di perempat final berjumpa pasangan dari Malaysia, Chow Mei Kuan/Lee Meng Yean. Di babak 2, pasangan Malaysia ini mengalahkan unggulan 3 Hsu Ya Ching/Wu Ti Jung dengan 21-19, 21-14.



Indonesia dalam perempat final Turnamen Bulu Tangkis Makau Open 2017 masih menyisakan satu pasangan ganda putri, Yulfira Barkah/Nitya Krishinda Maheswari, yang malam ini menghadapi ganda Cina, Huang Yaqiong/Yu Xiaohan. Di nomor tunggal putri, seluruh wakil Indonesia sudah gugur sebelum perempat final.



