Bulu Tangkis: Praveen / Debby Ingin Juara di Dubai Sebelum Pisah

TEMPO.CO, Jakarta - Turnamen BWF Dubai World Superseries Finals 2017 menjadi laga perpisahan bagi pasangan ganda campuran Praveen Jordan/Debby Susanto. Mulai tahun depan, Juara All England 2016 ini akan berganti pasangan. Praveen bersama Melati Daeva Oktavianti, sedangkan Debby dipasangkan dengan Ricky Karanda Suwardi.



Kepala Pelatih Ganda Campuran PBSI, Richard Mainaky, juga bakal memantau penampilan keduanya di turnamen penutup tahun 2017 ini.



Akan tetapi hal ini tak lantas membuat pasangan rangking enam dunia ini lantas terbebani. Mereka berharap ini menjadi cambuk agar lebih termotivasi lagi untuk mendapat hasil terbaik di kejuaraan berhadiah $US 1 juta ini.



“Nggak ada beban kok walaupun ini pertandingan terakhir bersama Ucok (Praveen). Di turnamen penutup tahun ini, kamu mau dapat hasil yang bagus,” kata Debby.



“Mudah-mudahan kami bisa memanfaatkan kesempatan akhir tahun ini dengan baik,” ujar Debby menambahkan.



Praveen/Debby berada di grup A bersama Zheng Siwei/Chen Qingchen (Tiongkok), Tang Chun Man/Tse Ying Suet (Hong Kong) serta Kenta Kazuno/Ayane Kurihara (Jepang).



Praveen/Debby mesti menempati posisi dua teratas di grup agar dapat lolos ke semifinal.



“Peluang masih ada, 50-50 untuk setiap pasangan. Kami jalani step by step saja, berusaha enjoy, menikmati pertandingan. Di pertandingan nanti, kami akan mencoba lebih banyak berkomunikasi dan mencoba lebih support satu sama lain,” kata Debby lagi.



Praveen Jordan/Debby Susanto bakal memulai laga pembuka penyisihan grup A melawan Tang Chun Man/Tse Ying Suet (Hong Kong) pada esok hari, Rabu (13/12), pada pukul 09.00 waktu Dubai. Dilanjutkan dengan pertandingan pasangan ganda putra Kevin Sanjaya Sukamuljo/Marcus Fernaldi Gideon melawan Mads Pieler Kolding/Mads Conrad-Petersen (Denmark).



