Cina Terbuka: Greysia / Apriyani dan Anthony Gagal di Babak I

TEMPO.CO, Jakarta - Dua wakil Indonesia gagal di babak pertama Turnamen Bulu Tangkis Cina Terbuka 2017. Mereka adalah pasangan ganda putri Greysia Polii/Apriyani Rahayu dan tunggal putra Anthony Sinisuka Ginting.



Greysia/Apriyani yang mencuat setelah memenangi Prancis Terbuka 2017 pada Oktober lalu, kalah dari pasangan asal Korea Selatan, Hye Rin Kim/Lee So Hee. Ganda putri Indonesia tersebut kalah dengan skor 21-19, 7-21, 21-23.



Baca: Lolos Babak Pertama Cina Terbuka, Ini Kata Tantowi / Liliyana



Lee So Hee adalah pemain yang dikalahkan Greysia/Apriyani Prancis Terbuka. Namun saat itu So Hee berpasangan dengan Shin Seung Chan, bukan Rin Kim.



Selain Greysia/Apriyani, Indonesia juga harus kehilangan Anthony Sinisuka Ginting yang dikalahkan pemain Hong Kong, Angus Ng Ka Long. Anthony kalah straight game dengan skor 20-22, 18-22.



Baca: Bulu Tangkis Cina Terbuka Hari Ini: 8 Wakil Indonesia Berlaga



Indonesia menurunkan 8 wakil di babak pertama Cina Terbuka 2017 ini. Dua wakil sudah berhasil lolos, yaitu Jonatan Christie (tunggal putra) dan Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir (ganda campuran).



TOURNAMENT SOFTWARE