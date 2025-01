Gagal Juarai MotoGP, Tapi Rossi Dapat Gelar Pembalap Terkaya

TEMPO.CO, Jakarta - Valentino Rossi gagal menjadi juara MotoGP 2017. Namun dia berhasil menjuarai predikat sebagai pembalap motor kelas premium terkaya.



Kekayaan Rossi pada tahun ini tercatat mencapai $US 135 juta, atau sekitar Rp 1,8 triliun. Kekayaan The Doctor jauh melebihi milik Marc Marquez, Jorge Lorenzo, dan siapapun pembalap MotoGP yang ada saat ini.



Marquez misalnya, kandidat juara MotoGP 2017 itu tercatat memiliki kekayaan sebesar $US 35 juta atau Rp 474 miliar, sementara Lorenzo $US 30 juta atau sekitar Rp 406 miliar.



Pembalap Moto GP tim Yamaha, Valentino Rossi berdiri di atas motornya usai menjadi yang tercepat dalam Dutch Motorcycle Grand Prix, di Assen, Belanda, 25 Juni 2017. AP Photo



Penghasilan Rossi dari kontrak dengan Yamaha sebanding dengan Marquez di Honda, sekitar $US 10 juta per tahun, sekitar Rp 135 miliar. Tetapi pembalap legendaris MotoGP itu memiliki kontrak dengan lebih banyak perusahaan.



Perusahaan-perusahaan yang mengontrak Rossi, antara lain: Monster Energy, Oakley, Bridgestone, dan Ford.



Jadi, meskipun gagal menjadi juara MotoGP tahun ini, Rossi tetap memegang gelar sebagai pembalao motor kelas premium terkaya.



