Ganda Putri Della / Tiara ke Semifinal Bulu Tangkis Makau Open

TEMPO.CO, Jakarta - Pasangan ganda putri Indonesia, Della Destiara Haris/Tiara Rosalia Nuraidah, melaju ke babak semifinal Turnamen Bulu Tangkis Makau Open 2017 yang digelar 7-12 November.



Di babak perempat final yang digelar Jumat 10 November Della/Tiara menang straight game atas pasangan dari Malaysia, Chou Mei Kuan/Lee Meng Yean, dengan skor 21-14 dan 21-14.



Di semifinal yang akan digelar Sabtu 11 November, Della/Tiara akan berhadapan dengan pemenang laga antarsesama ganda putri Cina, Cheng Lu/Tang Jinhua vs Huang Yaqiong/Yu Xiaohan. Della/Tiara tidak ditempatkan sebagai unggulan.



Satu ganda putri Indonesia lagi akan bertarung pada Jumat malam di babak perempat final. Pasangan itu adalah Anggia Shitta Awanda/Ni Ketut Mahadewi Istarani, yang akan melawan Kim So Yeong/Hee Yong Kong dari Korea Selatan.



Turnamen Bulu Tangkis Makau Open 2017 menyediakan hadiah total US$ 120 ribu, atau sekitar Rp 1,6 miliar. Indonesia meloloskan empat wakil ke perempat final turnamen ini. Selain dua ganda putri, pasangan ganda putra dan tunggal putra juga lolos.



