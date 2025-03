Hasil Bola Voli V-League: Megawati Hangestri Cetak 35 Poin, Antar Red Sparks Menangi Laga Ke-35 dan Rebut Posisi Kedua Klasemen

Jika Red Sparks berhasil memenangkan pertandingan selanjutnya melawan Korea Expressway Corporation pada 19 Maret dengan raihan penuh 3 poin, mereka akan mempertahankan posisi kedua di klasemen akhir liga reguler. Posisi ini akan memberi mereka keuntungan bermain di kandang sendiri pada pertandingan ke-1 dan ke-3 playoff semifinal yang memakai format best of three.