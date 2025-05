Hasil Hari Pertama Thailand Open 2025: 3 Wakil Indonesia Lolos

Bobby Setiabudi/Melati Daeva Oktavianti vs Kitipat Karnnithiwat/Kraita Nakthongtip (Thailand) 21-10, 21-11 Bobby Setiabudi/Melati Daeva Oktavianti vs He Zhi Wei/Chen Yan Fei (Taiwan) 21-15, 21-14. Babak 32 Besar

Adnan Maulana/Indah Cahya Sari Jamil vs Jiang Zhen Bang/Wei Ya Xin (Cina) 22-20, 22-20

Marwan Faza/Aisyah Salsabila Putri Pranata vs Liu Kuang Heng/Jhen Yu Chieh (Taiwan) 21-17, 9-21, 21-12

Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah vs Hiroki Nishi/Akari Sato (Jepang) 24-22, 20-22, 21-18

Verrell Yustin Mulia/Lisa Ayu Kusumawati vs Hiroki Midorikawa/Natsu Saito (Jepang) 11-21, 15-21.



