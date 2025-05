Jadwal Indonesia vs Denmark di Piala Sudirman 2025 Hari Ini, Jonatan Christie Tak Diturunkan

Tim bulu tangkis Indonesia mengincar kemenangan atas Denmark untuk bisa melenggang ke perempat final sebagai juara Grup D. “Target kami juara grup,” ujar Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PP PBSI Eng Hian.



Susunan Pemain Indonesia vs Denmark di Piala Sudirman 2025

XD: Rinov Rivaldy / Gloria Emanuelle Widjaja vs Jesper Toft / Amalie Magelund

MS: Alwi Farhan vs Anders Antonsen

WS: Putri Kusuma Wardani vs Line Højmark Kjaersfeldt

MD: Muhammad Shohibul Fikri / Daniel Marthin vs Kim Astrup / Anders Skaarup Rasmussen

WD: Febriana Dwipuji Kusuma / Amallia Cahaya Pratiwi vs Alexandra Bøje / Line Christophersen