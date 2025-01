Hasil Indonesia Masters 2025: Maju ke Babak 16 Besar, Ahsan / Hendra Berkelakar Tak Menyangka Bisa Menang

Bermain di lapangan 1 Istora Senayan, Jakarta pada Selasa malam, 21 September 2025, The Daddies meraih poin pertama. Tetapi, setelah itu, mereka tertinggal 1-5 usai lawannya mendapatkan lima poin beruntun, kemudian terpaut satu poin di interval game.



Setelah jeda, smash keras Ahsan membuahkan dua poin yang kemudian menjadi momentum bagi pasangan yang dijuluki The Daddies ini memenangi gam pertama dengan skor 21-19. Pertandingan game pertama ini berjalan 14 menit.



Game kedua berjalan cukup sengit. Intensitas pertandingan meningkat. Namun, pasangan Taiwan itu banyak melakukan kesalahan dengan bola pengembaliannya yang sering keluar, sehingga menguntungkan The Daddies yang unggul 11-6 di interval game kedua.



Saat pertandingan berlanjut, Ahsan / Hendra berada dalam tekanan karena lawan mulai mengejar dan akhirnya kedudukan sama 20-20. Di saat poin kritis, pasangan senior Indonesia ini bisa memetik dua poin penting yang membuat mereka memastikan kemenangannya dengan menutup game kedua 22-20 pada menit ke-34.



Turnamen bulu tangkis BWF Super 500 yang berlangsung di Istora Senayan ini menjadi laga perpisahan Ahsan / Hendra. Keduanya telah memutuskan pensiun.