India Open, Anggia/Ketut Bantai Pasangan Tuan Rumah

TEMPO.CO, Jakarta - Pasangan putri bulu tangkis Anggia Shitta Awanda/Ni Ketut Mahadewi menang mudah pada laga awal India Terbuka 2016 yang berlangsung di New Delhi, Rabu 30 Maret 2016.



"Lawan banyak melakukan kesalahan meskipun sebenarnya kami hampir memberikan poin untuk mereka," kata Anggia selepas pertandingan di New Delhi seperti dikutip Tim Humas dan Media Sosial Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) dalam keterangan tertulis yang diterima Antara di Jakarta, Rabu.



Anggia/Ketut menang 21-7, 21-3 dari pasangan tuan rumah Komal Antil/Lalita Dahiya selama 18 menit pertandingan putaran pertama.



Menang mudah pada laga awal turnamen tingkat superseries itu menempatkan pasangan putri Indonesia pada pertandingan menantang jika mereka bertemu pasangan Denmark Christinna Pedersen/Kamilla Rytter Juhl pada putaran kedua.



Namun, Pedersen/Juhl harus melewati pertandingan putaran pertama melawan pasangan non-unggulan asal Taiwan Hsu Ya Ching/Pai Yu Po.



Catatan pertemuan Anggia/Ketut dengan Pedersen/Juhl sebanyak dua kali dengan kedudukan imbang 1-1. Pada pertemuan terakhir dalam All England 2016, wakil putri Indonesia itu kalah 15-21, 15-21.



"Kami harus lebih kuat bertahan jika bertemu dengan Pedersen/Juhl. Asal kami dapat merebut pada bola pertama, kedua, dan ketiga, kami tinggal kuat bertahan dari mereka untuk menang," kata Anggia.



Selain Anggia/Ketut, Indonesia juga menempatkan satu pasangan unggulan pada nomor ganda putri yaitu Greysia Polii/Nitya Krishinda Maheswari. Pasangan unggulan pertama pada nomor ganda putri itu akan menghadapi ganda putri Mesir Nadine Ashraf/Menna Eltanany.



ANTARA