Jadwal Bola Jumat 10 Januari 2025: Liga 1, Piala FA, Liga Spanyol, Liga Italia, Liga Jerman

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Jumat malam hingga Sabtu dinihari, 10-11 Januari 2025, akan menampilkan sejumlah pertandingan menarik dari Liga 1, Piala FA Inggris, Liga Spanyol, Liga Italia, Liga Jerman, dan Liga Prancis.

Dari ajang Liga 1 pekan ke-18 akan hadir aksi Persija Jakarta di kandang Barito Putera. Persija akan menjaga tren positif setelah terus menang dalam dua laga sebelumnya. Mereka kini menempati posisi ketiga klasemen dengan 31, unggul 16 angka dari lawannya ada di posisi ke-15.

Selain aksi Persija, jadwal Liga 1 hari ini juga akan diisi laga Malut United vs Madura United. Malut ada di posisi ke-12 klaseme dengan nilai 22, sedangkan Madura United menempati dasar klasemen dengan nilai sembilan.

Piala FA di Inggris antara lain akan menampilkan duel Aston Villa vs West Ham di babak ketiga. Liga Spanyol diisi laga Rayo Vallecano vs Celta Vigo. Sedangkan Lazio vs Como akan jadi pertandingan tunggal di Liga Italia malam nanti.

Liga Jerman akan menampilkan duel besar pekan ke-16. Borussia Dortmund akan menjamu Bayer Leverkusen. Sedangkan jadwal Liga Prancis akan diisi dua laga: Nantes vs AS Monaco dan Auxerre vs Lille. Jadwal Bola Selengkapnya Jumat, 10 Januari 2025 Liga 1

(Pekan ke-18)

Malut United vs Madura United (15.30 WIB) – live Vidio

Barito Putera vs Persija Jakarta (15.30 WIB) – live Indosiar, Vidio. Sabtu dinihari, 11 Januari 2025 Piala FA

(Babak Ketiga)

Wycombe vs Portsmouth (02:45 WIB) – beIN Sports

Aston Villa vs West Ham (03:00 WIB) – beIN Sports.

Liga Spanyol

(Pekan ke-19)

Rayo Vallecano vs Celta Vigo (03.00 WIB) – beIN Sports

Liga Italia

(Pekan Ke-20)

Lazio vs Como (02.45 WIB) – live Vidio.

Liga Jerman

(Pekan ke-16)

Borussia Dortmund vs Bayer Leverkusen (02.30 WIB) – live Vision+.