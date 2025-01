Jadwal Bola Voli Proliga 2025 Pekan Ketiga Berlangsung Mulai Jumat Hari Ini di Malang, Simak Informasi Harga dan Ketersediaan Tiketnya

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal kompetisi bola voli PLN Mobile Proliga 2025 akan kembali hadir Jumat ini, 17 Januari. Tiga laga pekan ketiga akan berlangsung di GOR Ken Arok, Malang, Jawa Timur.

Panitia PLN Mobile Proliga 2025 menyediakan kuota 4.500 tiket regular dan 750 tiket VIP per harinya, pada seri ketiga di Kota Malang. Lalu untuk kategori reguler, harga per tiketnya dipatok Rp 100 ribu dan VIP Rp 200 ribu.

PT PLN (Persero) menyebut perhelatan kompetisi PLN Mobile Proliga 2025 putaran pertama seri ketiga di Kota Malang, Jawa Timur, pada 17-19 Januari 2025 menambah pendapatan asli daerah (PAD) wilayah setempat.

Manajer PT PLN UP3 Malang Agung Wibowo di Kota Malang, Kamis, mengatakan bahwa setiap uang hasil penjualan tiket yang terkumpul akan disumbangkan untuk PAD Kota Malang.

"Kami berkoordinasi dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Malang untuk menyumbangkan uang tiket ke PAD, persentasenya kalau tidak salah 10 persen," kata Agung.

Agung menyatakan pihaknya juga sudah melakukan pembayaran awal untuk PAD ini dengan mengacu pada jumlah tiket pertandingan yang telah terjual.

"Kalau tidak salah kemarin sementara yang kami bayar DP-nya itu sekitar Rp 20 jutaan ke Bapenda. Setiap pembelian tiket, kami langsung dipotong pajak," ujar dia.

Berdasarkan pantauan dari aplikasi PLN Mobile, tiket kategori reguler yang untuk pertandingan hari pertama atau pada Jumat, 17 Januari, kini tersisa 2.510 lembar. Sedangkan, VIP masih ada 385 lembar.

Kemudian, tiket regular untuk pertandingan pada Sabtu, 18 Januari, tersisa 2.245 lembar dan 320 VIP. Sedangkan, tiket regular pertandingan pada Minggu, 19 Januari, saat ini masih tersisa 2.320 lembar dan 323 VIP.

"Harapannya animo masyarakat tinggi sehingga seluruh kursi bisa terisi semua," ujar dia.

Selain PAD, Agung yang juga Ketua Pelaksana PLN Mobile Proliga 2025 putaran pertama seri ketiga di Kota Malang optimistis bahwa penyelenggaraan kejuaraan voli nasional bisa memberikan dampak bagi sektor perekonomian masyarakat di wilayah Malang Raya.

"Masyarakat yang menonton PLN Mobile Proliga secara langsung ini kan ada yang sudah memesan hotel, pertama itu. Kemudian dari sisi lainnya, pastinya mereka berbelanja, misalnya oleh-oleh," ucap dia.

Dia menambahkan setiap membeli tiket PLN Mobile Proliga 2025, maka masyarakat akan mendapatkan voucer potongan pembayaran tarif listrik senilai Rp 20 ribu.

"Seperti tadi yang sudah kami sampaikan, bahwa pembelian secara online itu mendapatkan diskon (tarif listrik) Rp 20 ribu rupiah," kata dia.

Jadwal Proliga 2025

Putaran Pertama Pekan Ketiga

Lokasi: GOR Ken Arok, Malang

Live: Moji dan Vidio.

Jumat, 17 Januari 2025

14.00 WIB: Putri - Jakarta Popsivo Polwan vs Jakarta Livin Mandiri

16.30 WIB: Putri - Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia vs Jakarta Electric PLN

19.00 WIB: Putra - Jakarta Garuda Jaya vs Jakarta LavAni Livin Transmedia

Sabtu, 18 Januari 2025

14.00 WIB: Putri - Bandung bjb Tandamata vs Jakarta Pertamina Enduro

16.30 WIB: Putri - Jakarta Popsivo Polwan vs Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia

19.00 WIB: Putra - Surabaya Samator vs Jakarta Bhayangkara Presisi.

Minggu, 19 Januari 2025

14.00 WIB: Putri - Jakarta Pertamina Enduro vs Yogya Falcons

16.30 WIB: Putri - Jakarta Electric PLN vs Jakarta Livin Mandiri

19.0 WIB: Putra - Jakarta LavAni Livin Transmedia vs Palembang Bank Sumsel Babel.