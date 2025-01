Jadwal Indonesia Masters 2025 Kamis 23 Januari: 10 Wakil Indonesia Berjuang di Babak 16 Besar

Ahsan / Hendra akan bersua ganda Malaysia Roy Yap King / Junaidi Arif pada pukul 15.40 WIB. The Daddies berusaha memberikan penampilan terbaik di panggung terakhir sebelum pensiun.



Ganda putra Indonesia lainnya, Muhammad Shohibul Fikri / Daniel Marthin, akan menjamu ganda Korea Selatan Kang Min-hyuk/Kim Won-ho, sedangkan unggulan pertama Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto ditantang ganda Malaysia Low Hang Yee / Ng Eng Chong.



Pada nomor tunggal putra, Jonathan Christie yang menjadi satu-satunya wakil Indonesia tersisa akan meladeni pebulu tangkis Taiwan Lin Chun Yi.

Dari nomor tunggal putri, Putri Kusuma Wardani akan menghadapi tantangan terjal dari pebulu tangkis Jepang Kaoru Sugiyama.



Rangkaian babak 16 besar dijadwalkan berlangsung mulai pukul 09.00 WIB.

Jadwal Wakil Indonesia di Babak 16 Besar Indonesia Masters 2025:

Lapangan 1



09.50 WIB - Muhammad Shohibul Fikri/Daniel Marthin vs Kang Min-hyuk/Kim Won-ho (Korea Selatan)



12.20 WIB - Jonathan Christie vs Lin Chun Yi (Taiwan)



15.40 WIB - Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan vs Roy Yap King/Junaidi Arif (Malaysia)



16.30 WIB - Putri Kusuma Wardani vs Kaoru Sugiyama (Jepang)



Lapangan 2



09.50 WIB - Rinov Rivaldy/Lisa Ayu Kusumawati vs Gregory Mairs/Jenny Mairs



10.40 WIB - Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu vs Cheng Tang Jie/Toh Ee Wei (Malaysia)



14.00 WIB - Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi vs Paulina Hankiewicz/Kornelia Marczak (Polandia)



14.50 WIB - Gregoria Mariska Tunjung vs Lin Hsiang Ti (Taiwan)



15.40 WIB - Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto vs Low Hang Yee/Ng Eng Chong (Malaysia).



