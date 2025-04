Jadwal Final Bola Voli V-League Jumat 4 April 2025: Red Sparks Jalani Laga Hidup Mati vs Pink Spiders

Megawati Hangestri dan kawan-kawan sudah kalah dua kali dalam final yang memakai sistem best of five. Karena itu, bila kembali kalah dalam laga ini perjuangan mereka akan berakhir dan Pink Spiders akan menjadi juara. Bila menang, Red Sparks bisa memaksakan game keempat dilakukan. Mereka perlu memenangi ketiga pertandingan tersisa untuk menjadi juara.