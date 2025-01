Jadwal Liga Europa Pekan Kedelapan, Peta Persaingan, dan Klasemennya: Manchester United Butuh Kemenangan agar Lolos

03.00 AS Roma vs Eintracht Frankfurt

03.00 Ajax Amsterdam vs Galatasaray

03.00 Anderlecht vs Hoffenheim

03.00 Athletic Club vs Viktoria Plzen

03.00 Dynamo Kiev vs RFS

03.00 FC Midtjylland vs Fenerbahce

03.00 FC Twente vs Besiktas

03.00 Steaua Bucharest vs Manchester United

03.00 Ferencvaros vs AZ Alkmaar

03.00 Lyon vs Ludogorets

03.00 Maccabi Tel Aviv vs Porto

03.00 Nice vs Bodo/Glimt

03.00 Olympiacos vs Qarabag

03.00 Rangers vs Union St. Gilloise

03.00 Real Sociedad vs PAOK

03.00 SC Braga vs Lazio

03.00 Slavia Praha vs Malmo

03.00 Tottenham Hotspur vs Elfsborg.

Klasemen Liga Europa

Peta Persaingan Liga Europa

Tim yang Sudah Lolos

Hanya Lazio yang sudah pasti lolos ke babak 16 besar dengan 19 poin dari tujuh pertandingan.

Tim yang Berpeluang Lolos

Tim-tim berikut memiliki peluang untuk lolos ke babak 16 besar atau babak play-off: