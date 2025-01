Jadwal Liga Inggris Pekan Ke-21: Manchester United Lupakan Kemenangan atas Arsenal, Fokus Hadapi Southampton

TEMPO.CO, Jakarta - Kapten Manchester United (MU) Bruno Fernandes mengatakan timnya sudah melupakan kemenangan atas Arsenal di putaran ketiga Piala FA 2024-2025 dan kini fokus menghadapi jadwal Liga Inggris melawan Southampton. Kedua tim akan berhadapan Jumat dinihari, 17 Januari 2025.

"Fokus kami kini ke Southampton," ujar Bruno, dikutip dari laman MU, Selasa.

Pesepak bola asal Portugal itu menyatakan, setelah menahan imbang Liverpool 2-2 di Liga Inggris di Stadion Anfield, Minggu, 5 Januari, dan menyingkirkan Arsenal dari Piala FA di Stadion Emirates seminggu setelahnya, MU memiliki motivasi berlipat untuk terus memperbaiki performa.

Dua hasil yang dianggapnya positif tersebut sudah memberikan para pemain MU kepercayaan diri.

"Setiap pemain menunjukkan peningkatan penampilan karena dua laga itu pertandingan besar. Kami merasakan banyak penderitaan tetapi kami berkorban sebagai sebuah tim untuk mendapatkan hasil ini," tutur Bruno.

Dia melanjutkan, semangat yang diambil dari dua pertandingan di kandang lawan tersebut akan dibawa MU ke Stadion Old Trafford saat menjamu Southampton.

Southampton saat ini berada di dasar klasemen sementara Liga Inggris 2024-2025. Akan tetapi, MU tidak ingin menganggap remeh lawannya itu.

"Kami harus melakukan yang terbaik lagi, tetapi sekarang di Old Trafford, di hadapan para suporter. Kami harus mengembalikan sesuatu kepada klub dan mesti melakukannya setiap pekan, setiap laga," kata Bruno.

Mancheter United masih berada di posisi ke-13 klasemen sementara Liga Inggris 2024-2025 dengan hanya mengoleksi 23 poin dari 20 laga.

Catatan tersebut mengkhawatirkan karena poin yang dimiliki MU hanya berjarak tujuh poin dari zona degradasi.

Pada empat laga Liga Inggris terakhir sebelum berjumpa Southampton, MU hanya mampu meraup satu poin ketika seri dengan Liverpool, sisanya berakhir dengan kekalahan.

Southampton sendiri berstatus sebagai klub promosi di Liga Inggris 2024-2025. Mereka tidak pernah menundukkan MU sejak tahun 2016.

Pada musim ini, MU sudah bertamu ke markas Southampton, September 2024, di mana ketika itu skuad "Setan Merah" yang masih dilatih Erik ten Hag menang 3-0.

Jadwal Liga Inggris pekan ke-21 juga akan menampilkan Arsenal vs Tottenham Hotspur, Brentford vs Manchester City, Chelsea vs Bournemouth, dan Nottingham Forest vs Liverpool.



Jadwal Liga Inggris Pekan Ke-21

Rabu, 15 Januari 2025

02:30 Brentford vs Manchester City

02:30 West Ham United vs Fulham FC

02:30 Chelsea vs Bournemouth

03:00 Nottingham Forest vs Liverpool

Kamis, 16 Januari 2025

02:30 Everton vs Aston Villa

02:30 Leicester City vs Crystal Palace

02:30 Newcastle United vs Wolverhampton Wanderers

03:00 Arsenal vs Tottenham Hotspur

Jumat, 17 Januari 2025

02:30 Ipswich Town vs Brighton

03:00 Manchester United vs Southampton