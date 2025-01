Jadwal Prancis Terbuka Kamis Ini: 7 Wakil Indonesia Berlaga

TEMPO.CO, Jakarta - Tujuh wakil Indonesia akan berlaga di babak kedua turnamen bulu tangkis Prancis Terbuka, Kamis ini, 26 Oktober 2017.



Berikut Jadwal pertandingan pemain Indonesia di Prancis Terbuka Kamis ini (waktu dalam WIB):



20:05 Hanna Ramadani vs Chen Yufei (Cina)

20:55 Mohammad Ahsan/Rian Agung Saputro vs He Jiting/Tan Qiang (Cina)

21:30 Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto vs Chung Eui Seok/Kim Dukyoung (Korea)

21:45 Anthony Sinisuka Ginting vs Hu Yun (Cina)

23:10 Greysia Polii/Apriyani Rahayu vs Yuki Fukusihma/Sayaka Hirota (Jepang)

01:05 (Jumat dinihari) Praveen Jordan/Debby Susanto vs Dechapol Puavarankuroh/Puttita Supajirakul (Thailand).

01:05 (Jumat dinihari) Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir vs Ivan Soonov/Evgeniya Kosetskaya (Rusia).



