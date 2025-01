Jadwal Proliga 2025 Dimulai Jumat 3 Januari, Ini Harapan Ketua Umum PBVSI Imam Sudjarwo

Semarang akan menjadi tuan rumah dua kali. Selain seri pembuka, kota ini juga akan menjadi lokasi pertandingan babak final four, pada 24-27 April 2025.

Menurut Imam Sudjarwo, ada jeda pertandingan selama PLN Mobile Proliga 2025. "Setelah pertandingan regular berakhir 23 Februari, pertandingan final four akan dilanjutkan mulai 17 April 2025. Jeda pertandingan itu karena terkait bulan Ramadhan dan Idul Fitri," katanya.

Jumat, 3 Januari 2025 14.00 WIB: Upacara Pembukaan 16.00 WIB: Jakarta Electric PLN vs Yogya Falcons (pi) 18.30 WIB: Jakarta Lavani Mandiri Transmedia vs Jakarta Bhayangkara Presisi (pa).

Sabtu, 4 Januari 2025

14.00 WIB: Jakarta Popsivo Polwan vs Bandung BJB Tandamata (pi)

16.30 WIB: Jakarta Livin Mandiri vs Jakarta Pertamina Enduro (pi)

19.00 WIB: Jakarta Garuda Jaya vs Surabaya Samator (pa).