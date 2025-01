Jadwal Proliga 2025 Hadir di Surabaya, 24-26 Januari: Penentuan Juara Putaran Pertama di Sektor Putri

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal kompetisi bola voli PLN Mobile Proliga 2025 akan kembali hadir pekan ini. Rangkaian laga akhir putaran pertama dan awal putaran kedua akan berlangsung di Jawa Pos Arena, Surabaya, 24–26 Januari. Laga nanti akan menjadi penentuan tim putri terbaik yang menjadi juara putaran pertama.

Wakil Direktur Proliga Reginald Nelwan mengatakan klasemen sementara setelah berakhirnya seri ketiga di Kota Malang pekan lalu menempatkan Jakarta Popsivo Polwan di peringkat pertama.

Popsivo mencatat lima kemenangan atau belum pernah kalah dengan mengumpulkan nilai 14, diikuti Jakarta Pertamina Enduro yang sudah menyelesaikan enam laga dengan nilai 10, hasil tiga kali menang dan tiga kali kalah.

Posisi ketiga ditempati Jakarta Electric PLN dengan nilai 9 dari hasil tiga kali menang dan sekali kalah. Tim asuhan Chamnan Dokmai ini masih menyisakan dua laga pada seri terakhir putaran pertama ini.

Sementara tuan rumah Jakarta Livin’ Mandiri berada di urutan keempat dengan nilai 8 dari lima laga yang dimainkan dengan tiga menang dan dua kalah. Wilda Siti Nurfadilah dan kawan-kawan akan bertemu Yogya Falcons pada laga terakhir.

"Posisi Popsivo belum aman karena Jakarta Electric PLN masih punya peluang," kata Regi, pada konferensi pers di Surabaya, Kamis.

Menurut Regi, Jakarta Electric masih berpeluang menggusur posisi Popsivo jika mampu memenangkan dua laga tersisa melawan Bandung bjb Tandamata (24 Januari) dan Jakarta Popsivo (25 Januari) dengan skor telak 3-0 atau 3-1.

Jika menang atas tim peringkat keenam Bandung bjb Tandamata, maka penentuan tim putri terbaik putaran pertama harus menunggu laga terakhir antara Electric PLN melawan Popsivo.

Akan tetapi, jika Electric PLN takluk dari Bandung bjb maka juara putaran pertama dipastikan menjadi milik Jakarta Popsivo.

"Jadi, pertandingan di sektor putri masih ketat. Kalau sektor putra, juara putaran pertama adalah Jakarta LavAni yang ditentukan pada seri Malang pekan lalu," ujar Regi.

Ia menambahkan lanjutan kompetisi bola voli Proliga 2025 di Kota Surabaya akan menjadi seri terakhir putaran pertama sekaligus dimulainya seri pembuka putaran kedua.

Laga Jakarta Popsivo melawan Jakarta Electric pada Sabtu (25 Januari) pukul 16.30 WIB menjadi penutup putaran pertama, kemudian pertandingan Jakarta Pertamina Enduro menghadapi Yogya Falcons pada pukul 19.00 WIB menjadi pembuka putaran kedua.

Proliga 2025 dimulai di Kota Semarang pada 3–5 Januari, dilanjutkan di Gresik pada 10–12 Januari, dan Kota Malang menjadi lokasi berikutnya pada 17–19 Januari. Jadwal Proliga 2025 Pekan 4 Lokasi: Jawa Pos Arena, Surabaya

Live: Moji dan Vidio.

Jumat, 24 Januari 2025

14.00 WIB: Putri - Jakarta Electric PLN vs Bandung bjb Tandamata

16.00 WIB: Putri - Jakarta Livin Mandiri vs Yogya Falcons

18.30 WIB: Putra - Jakarta Bhayangkara Presisi vs Palembang Bank Sumsel Babel

Sabtu, 25 Januari 2025

14.00 WIB: Putri - Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia vs Bandung bjb Tandamata

16.00 WIB: Putri - Jakarta Popsivo Polwan vs Jakarta Electric PLN

18.30 WIB: Putri - Jakarta Pertamina Enduro vs Yogya Falcons