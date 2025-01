Jadwal Proliga 2025: Jakarta Electric Targetkan Sapu Bersih Kemenangan di Malang

TEMPO.CO, Jakarta - Tim bola voli putri Jakarta Electric PLN berupaya menyapu bersih kemenangan para pekan ketiga putaran pertama PLN Mobile Proliga 2025 yang diselenggarakan di GOR Ken Arok, Kota Malang, Jawa Timur pada 17-19 Januari.

Pemain Electric, Agustin Wulandari,mengatakan seluruh pemain bertekad memaksimalkan semua pertandingan sehingga bisa memperbaiki posisi tim di tabel klasemen kompetisi.

"Mudah-mudahan dapat hasil yang terbaik di sini," kata Agustin, dalam konferensi pers di Gedung PT PLN UP3 Malang, di Kota Malang, Kamis.

Tak hanya perkara strategi, dia menyatakan juga memiliki tugas khusus di dalam tim yaitu sebagai jembatan komunikasi antara pemain dan pelatih.

Menurut dia komunikasi akan menjadi salah satu faktor kunci untuk merealisasikan target sapu bersih kemenangan pada seri ketiga PLN Mobile Proliga 2025 yang diselenggarakan di Kota Malang.

"Karena kendala bahasa, jadi saya yang menjelaskan ke pemain soal strateginya, dua pemain asing yang baru datang ada kendala tapi sampai saat ini sudah jauh lebih baik," ujarnya.

Pada putaran pertama seri ketiga PLN Mobile Proliga 2025 di GOR Ken Arok, Jakarta Electric PLN akan menjalani dua pertandingan.

Tim-tim yang akan dihadapi tim besutan pelatih Chamnan Dokmai itu adalah Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia pada Jumat, 17 Januari, dan Jakarta Livin Mandiri pada Minggu, 19 Januari.

Sementara itu, pelatih kepala Jakarta Electric PLN Chamnan Dokmai mengatakan kemenangan di dua laga pada seri Malang ini merupakan target realistis yang harus tercapai apalagi timnya bertindak sebagai tuan rumah.

Pasalnya, pada seri kedua yang diselenggarakan di GOR Tri Dharma, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Jakarta Electric PLN tumbang di tangan Jakarta Pertamina Enduro dengan skor 3-0 (25-18, 25-17, dan 25-15).

"Kami bertekad bangkit di kandang setelah hasil yang tidak menggembirakan di Gresik," ujar dia.

Chamnan Dokmai menambahkan seluruh pemainnya saat ini sudah dalam kondisi terbaik untuk melakoni dua pertandingan tersebut.

Kendati demikian, dia tetap meminta pemainnya mewaspadai ketatnya atmosfer kompetisi pada musim ini. "Tidak boleh lengah dan meremehkan lawan, semua pertandingan sangat penting dan harus dimenangkan," katanya. Jadwal Proliga 2025 Putaran Pertama Pekan Ketiga

Lokasi: GOR Ken Arok, Malang

Live: Moji dan Vidio.

Jumat, 17 Januari 2025

14.00 WIB: Putri - Jakarta Popsivo Polwan vs Jakarta Livin Mandiri

16.30 WIB: Putri - Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia vs Jakarta Electric PLN

19.00 WIB: Putra - Jakarta Garuda Jaya vs Jakarta LavAni Livin Transmedia

Sabtu, 18 Januari 2025

14.00 WIB: Putri - Bandung bjb Tandamata vs Jakarta Pertamina Enduro

16.30 WIB: Putri - Jakarta Popsivo Polwan vs Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia

19.00 WIB: Putra - Surabaya Samator vs Jakarta Bhayangkara Presisi.