Jadwal Proliga 2025 Jumat 10 Januari: Tuan Rumah Gresik Petrokimia Targetkan Sapu Bersih Kemenangan

TEMPO.CO, Jakarta - Tuan rumah Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia menargetkan sapu bersih dua laga pada pertandingan seri kedua putaran pertama PLN Mobile Proliga 2025 di GOR Tri Dharma Petrokimia Gresik, Jawa Timur, Jumat hingga Minggu, 10–12 Januari.

Tim asuhan pelatih Ayub Hidayat itu akan mengawali laga kandang melawan Jakarta Livin’ Mandiri pada Jumat, 10 Januari. Mereka kemudian bertemu pendatang baru Yogya Falcons pada Minggu, 12 Januari.

"Kalau dari sisi persiapan tidak ada masalah, seluruh pemain dalam kondisi bagus dan siap dimainkan," kata Ayub Hidayat, seperti dikutip dari rilis panitia.

Menurut Ayub, kemenangan pada laga pembuka seri pertama Proliga 2025 di GOR Jatidiri Semarang pekan lalu menjadi motivasi bagi anak asuhnya untuk menatap laga berikutnya di depan pendukung sendiri.

"Sudah pasti targetnya mengamankan dua kemenangan, tetapi kami juga tidak ingin memandang remeh lawan," tambah Ayub.

Pelatih yang membawa Gresik Petrokimia menjuarai Livoli Divisi Utama 2024 itu menilai Jakarta Livin’ Mandiri sebagai salah satu tim yang patut diwaspadai karena memiliki materi pemain bagus.

Apalagi pada seri kedua di Gresik, Livin’ Mandiri sudah bisa diperkuat pemain asal Bulgaria Radostina Marinova yang akan bertandem dengan outside hitter asal China Liu Yan Han.

"Yang pasti, kami tidak ingin lengah dan akan all out memenangkan pertandingan di kandang sendiri," tambah Kapten Tim Gresik Petrokimia Gresik Mediol Stiovany Yoku pada jumpa pers jelang seri kedua.

Mediyoku menambahkan penampilan timnya sudah semakin padu, termasuk dengan dua pemain asing, yakni Tran Thi Thanh Thuy (Vietnam) dan Kitania Medina Torres (Kuba).

"Sejak kembali dari Semarang, kami langsung menjalani latihan lagi untuk meningkatkan kekompakan, membenahi beberapa kekurangan, terutama receive dan servis. Semua sudah siap," ujarnya.

Sementara itu, pada sesi uji coba lapangan di GOR Tri Dharma Gresik, Kamis sore, pelatih Jakarta Livin’ Mandiri Ki Jung Kim tampak mematangkan formasi tim utama dengan memainkan Marinova, Liu Yan Han, Wilda Siti Nurfadilah, Aulia Suci, dan Tiara Ariance Sanger di posisi setter.

Terlihat smes-smes Marinova dari posisi dua dan empat serta garis tiga meter begitu kuat. Ditambah serangan dari si jangkung Liu Yan dan opposite lokal Aulia Suci.

"Persaingan mulai seri kedua sudah pasti lebih ketat karena semua tim sudah saling mengetahui kekuatan masing-masing. Target kami jelas ingin meraih kemenangan pada seri kedua di Gresik," kata Asisten Manajer Jakarta Livin’ Mandiri Adnan Husein.

Selain menghadapi tuan rumah Gresik Petrokimia, Wilda Siti Nurfadilah dan kawan-kawan juga akan bertemu Bandung bjb Tandamata pada laga hari Sabtu, 11 Januari.

Jadwal Proliga 2025

Putaran I Pekan 2

Lokasi: GOR Tri Dharma, Gresik

Live: Moji dan Vidio.

Jumat, 10 Januari 2025

14.00 WIB: Putri - Jakarta Popsivo Polwan vs Yogya Falcons

16.30 WIB: Putri - Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia vs Jakarta Livin Mandiri

19.00 WIB: Putra - Surabaya Samator vs Palembang Bank Sumsel Babel

Sabtu, 11 Januari 2025

14.00 WIB: Putri - Jakarta Electric PLN vs Jakarta Pertamina Enduro

16.30 WIB: Putri - Jakarta Livin Mandiri vs Bandung bjb Tandamata

19.00 WIB: Putra - Jakarta Garuda Jaya vs Jakarta Bhayangkara Presisi

Minggu, 12 Januari 2025

14.00 WIB: Putri - Jakarta Popsivo Polwan vs Jakarta Pertamina Enduro

16.30 WIB: Putri - Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia vs Yogya Falcons

19.00 WIB: Putra - Surabaya Samator vs Jakarta LavAni Livin Transmedia.