Jadwal Proliga 2025 Jumat 24 Januari: Putri Jakarta Livin Mandiri Awali Usaha Sapu Bersih Kemenangan di Kandang

TEMPO.CO, Jakarta - Tim putri Jakarta Livin’ Mandiri memanfaatkan status tuan rumah untuk meraih hasil maksimal pada lanjutan kompetisi bola voli PLN Mobile Proliga 2025 di Jawa Pos Arena, Surabaya, 24–26 Januari.

Sebagai tuan rumah, tim asuhan pelatih asal Korea Selatan Ki Jung Kim akan menjalani dua laga, masing-masing menghadapi Yogya Falcons pada Jumat, 24 Januari, dan menjamu Jakarta Pertamina Enduro pada Minggu, 26 Januari.

"Tentu kami menginginkan hasil terbaik, tetapi bola itu bundar dan semua kemungkinan masih bisa terjadi," kata Asisten Manajer Tim Jakarta Livin’ Mandiri Adnan Husein pada konferensi pers jelang seri terakhir putaran pertama Proliga 2025 di Surabaya, Kamis.

Ia mengakui dari lima pertandingan yang sudah dimainkan sejak seri pembuka di Semarang pada awal Januari, penampilan timnya masih belum stabil dengan raihan tiga kali menang dan dua kali kalah.

Di klasemen sementara, Wilda Siti Nurfadilah dan kawan-kawan berada di peringkat keempat, di bawah Jakarta Popsivo Polwan, Jakarta Pertamina Enduro, dan Jakarta Electric PLN.

Adnan bahkan mengatakan penampilan timnya pada seri ketiga di Kota Malang pekan lalu di luar harapan dan harus kalah telak 0-3 dari tuan rumah Jakarta Electric PLN.

"Manajemen belum puas dengan penampilan tim. Kami juga sudah berdiskusi dengan tim pelatih untuk melakukan evaluasi dan membenahi performa tim. Mudah-mudahan di Surabaya ini hasilnya bisa maksimal," ujarnya.

Perihal penampilan dua pemain asingnya, yakni Radostina Marinova (Bulgaria) dan Liu Yan Han (Cina), ia mengatakan masih belum maksimal, kendati kedua pemain itu selalu menjadi penyumbang poin terbanyak bagi tim. "Sampai saat ini belum ada rencana pergantian pemain asing, kami masih yakin mereka bisa tampil lebih baik lagi," kata dia.

Mengenai dipilihnya Kota Surabaya untuk menjamu lawan-lawannya, Adnan Husein mengatakan, "Tadinya ingin di Jakarta, tetapi cari tempatnya susah. Sudah di-booking pihak lain duluan, akhirnya pilih di Surabaya ini."

Jakarta Livin Mandiri saat ini berada di posisi keempat klasemen dengan nilai delapan dan tiga kemenangan. Di atasnya ada, Jakarta Popsivo Polwan (14 poin, lima kemenangan), Jakarta Pertamina Enduro (10 poin, tiga kemenangan), dan Jakarta Electric PLN (sembilan poin, tiga kemenangan). Jadwal Proliga 2025 Pekan 4 Lokasi: Jawa Pos Arena, Surabaya

Live: Moji dan Vidio.

Jumat, 24 Januari 2025

14.00 WIB: Putri - Jakarta Electric PLN vs Bandung bjb Tandamata

16.30 WIB: Putri - Jakarta Livin Mandiri vs Yogya Falcons

19.00 WIB: Putra - Jakarta Bhayangkara Presisi vs Palembang Bank Sumsel Babel

Sabtu, 25 Januari 2025

14.00 WIB: Putri - Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia vs Bandung bjb Tandamata

16.30 WIB: Putri - Jakarta Popsivo Polwan vs Jakarta Electric PLN

19.00 WIB: Putri - Jakarta Pertamina Enduro vs Yogya Falcons