Jadwal Proliga 2025 Sabtu 18 Januari: Hadapi Petrokimia, Jakarta Popsivo Berusaha Jaga Kesempurnaan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal kompetisi bola voli Proliga 2025 akan kembali hadir pada Sabtu, 18 Januari 2025. Tiga pertandingan pekan ketiga akan berlangsung di GOR Ken Arok, Kota Malang, Jawa Timur.

Salah satu laga yang menarik ditunggu adalah antara tim putri Jakarta Popsivo Polwan melawan Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia. Popsivo akan berusaha menjaga kesempurnaannya.

Popsivo mengalahkan Jakarta Livin Mandiri dengan skor 3-2 (25-17, 25-23, 25-27, 21-25, 16-14) pada Jumat, meraih kemenangan keempat dalam empat laga. Pelatih Jakarta Popsivo Polwan Geraldo Daglio

mengatakan, kesuksesan melewati laga ketat ini tidak dilepaskan dari semangat para pemainnya.

"Pemain sudah tampil sangat baik dan kuat sampai berakhirnya pertandingan, saya mengucapkan terima kasih. Saya menghargai seluruh kerja keras para pemain saya," ujarnya.

Selain itu, dia juga menyatakan salah satu kunci sukses meraih kemenangan pada pertandingan tersebut dikarenakan semua pemain Popsivo Polwan mampu memahami strategi yang diterapkan, sesuai filosofi permainan tim.

"Saya sangat bangga dengan tim saya, pemain sudah memberikan segalanya. Hari ini ini kami melewati momen yang sulit tapi semua orang di tim ini menunjukkan peran yang sangat bagus," ucap dia.

Kendati demikian, Geraldo tetap meminta anak asuhnya supaya tak terlalu larut dalam kemenangan. Timnya harus bersiap meladeni tantangan Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia.

"Pertandingannya besok kami hanya punya sedikit waktu untuk beristirahat, jadi saya rasa ini akan lebih seperti pertarungan. Kami akan bermain dengan sepenuh hati," katanya.

Selain laga Popsivo melawan Petrokimia, hari ini juga ada duel Bandung Bjb Tandamata vs Jakarta Pertamina Enduro di bagian putri dan Surabaya Samator vs Jakarta Bhayangkara Presisi di bagian putri. Hasil dan Jadwal Jadwal Proliga 2025 Putaran Pertama Pekan Ketiga

Lokasi: GOR Ken Arok, Malang

Live: Moji dan Vidio.

Jumat, 17 Januari 2025

Putri - Jakarta Popsivo Polwan vs Jakarta Livin Mandiri{ 3-2 (25-17, 25-23, 25-27, 21-25, 16-14)

Putri - Jakarta Electric PLN vs Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia: 3-0 (25-23, 25-19, dan 25-18)

Putra - Jakarta LavAni Livin Transmedia vs Jakarta Garuda Jaya: 3-0 (25-16, 25-16, 25-21)

Sabtu, 18 Januari 2025

14.00 WIB: Putri - Bandung Bjb Tandamata vs Jakarta Pertamina Enduro

16.30 WIB: Putri - Jakarta Popsivo Polwan vs Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia

19.00 WIB: Putra - Surabaya Samator vs Jakarta Bhayangkara Presisi.