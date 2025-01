Jelang Laga Tinju Dunia, Inilah Sesumbar Wilder dan Stiverne

TEMPO.CO, Jakarta - Juara tinju dunia kelas berat WBC, Deontay Wilder, sesumbar akan kembali mengalahkan Bermane Stiverne dan mempertahankan gelarnya. Wilder vs Stiverne akan digelar di Barclay Center, Brooklyn, New York, pada Sabtu 4 November 2017.



Partandingan Wilder vs Stiverne nanti merupakan laga kedua di antara mereka. Pada laga pertama yang digelar dua tahun lalu, Wilder menang angka dan merebut gelar WBC yang saat itu dipegang Stiverne.



“Stiverne satu-satunya petinju yang mampu lolos dari kekalahan KO saat menghadapi saya. Saya akan mengKOnya pada akhir pekan nanti, sehingga tidak ada lagi yang meremehkan kemampuan saya,” ujar Wilder.



Stiverne ibarat mendapatkan durian runtuh dengan kesempatan kedua menghadapi Wilder. Lawan yang seharusnya dihadapi Wilder adalah Luiz Ortis, namun petinju itu terganjal kasus doping sehingga peluangnya dibatalkan.