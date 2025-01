Juarai Golf Indonesia Open 2017, Pittayarat Raih Rp 734 Juta

TEMPO.CO, Jakarta - Panuphol Pittayarat akhirnya menjadi juara di final Turnamen Golf Indonesia Open 2017 Presented BRI, BNI, Mandiri, BTN, Telkom Indonesia di Pondok Indah Golf Course, Jakarta, Minggu 29 Oktober.



Di hari terakhir, pegolf asal Thailand ini mencetak 65 pukulan atau 7 di bawah par.



Total pukulan yang dikumpulkan Pittayarat adalah 265 atau 23 di bawah par dalam pertandingan selama empat hari. Dalam hole terakhir sebenarnya pegolf bertubuh gempal ini berpeluang membuat birdie, namun bola Pittayarat nyangkut di bibir lubang. Ini adalah kemenangan pertamanya sejak enam tahun terakhir.



“Saya sangat bahagia dengan kemenangan ini. Walaupun harus main 24 hole sejak pagi tadi. Saya merasa sangat nyaman bermain bersama dua pemain Thailand,” kata Pittayarat yang bermain satu flight dengan Namchok Tantipokhakul dan Rattanon Wannasrichan.



Namchok menempati peringkat ketiga dengan 273 pukulan atau 15 di bawah par, ties dengan Jazz Janewattananond. Posisi runner up ditempati pemain Thailand lainnya, Tirawat Kaewsiribandit, dengan 270 pukulan atau 18 di bawah par.



Pittayarat di hari terakhir membuat delapan birdie dan satu bogey.



“Saya berusaha untuk tetap bermain baik dan tidak memikirkan apa yang sudah terjadi. Pekan ini saya bermain dengan mental yang baru untuk menikmati golf. Saya tidak memikirkan apa hasilnya nanti, tetap bermain baik saja,” kata Pittayarat lagi.



Sebagai juara Turnamen Golf Indonesia Open 2017, Pittayarat mendapat hadiah sebesar US$ 54 ribu, atau sekitar Rp 734 juta. Turnamen ini menyediakan hadiah uang dengan total US$ 300 ribu, atau sekitar Rp 4 miliar.



PGI | ASIA TOUR