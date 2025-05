Kali Kelima Lexy Thompson Angkat Tropi Tur LPGA

TEMPO.CO, Jakarta - Pegolf AS Lexi Thompson bangkit untuk memenangi karir kelimanya di Tur LPGA AS pada Minggu waktu setempat, setelah dia memenangi Meijer Classic dengan keunggulan satu pukulan.



Thompson secara total empat putaran permainan dia mencatat total 266 pukulan atau 18 di bawah par di Blytefield Country Club, untuk memastikan kemenangannya, lapor AFP.



Skor yang dia buat itu lebih baik empat pukulan dibanding rekor dia terdahulu dengan 270 pukulan pada tahun lalu.



Sementara itu pegolf putri AS lainnya Lizette Salas yang tampil bagus pada awal turnamen, berada di posisi kedua dengan 267 pukulan atau 17 di bawah par, bersama Gerena Piller.



ANTARA