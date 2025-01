Kallia Kourouni, Petinju Wanita yang Dijuluki Pink Tyson

TEMPO.CO, JAKARTA - Pink merupakan warna yang catik dan manis, sedangkan Tyson merupakan sebuah kata yang akan membuat lawan takut di atas ring. Pink Tyson, Itulah nama arena yang dipakai petinju wanita Kallia Kourouni, untuk menunjukkan kekuatan wanita di arena tinju.



Dia menjadi berita utama saat konferensi pers pertamanya di Tolworth Recreation Center, Surbiton. Konferensi pers tersebut diselenggarakan sebelum perebutan gelar juara dunia WIBF dengan Bojana Libiszewskas dari Polandia. Konferensi pers tersebut disiarkan langsung di channel Youtube The Boxing Channel. Sedangkan pertarungan keduanya akan disiarkan langsung oleh The Boxing Channel pada Jum’at, 24 November.



Dalam wawancaranya Pink Tyson mengatakan tujuannya adalah untuk mengubah tinju wanita dan hari Jum’at adalah awal dari itu.



“Mereka pikir wanita hanya tangguh dan dan kuat, tapi kita harus menunjukkan kita adalah sesuatu yang berbeda. Kita cantik, kita memakai rok dan kita memberi pukulan kita, ini adalah seusatu yang berbeda,”ujar Pink Tyson.



Petinju wanita tersebut juga menyatakan menghormati petarung wanita lain, seperti Katie Taylor dan Nicola Adams.



Petarung seni bela diri campuran, Ronda Rousey (kanan) bersalaman dengan Mike Tyson usai berlatih di Glendale Fighting Club, California, 15 Juli 2015. Mike Tyson berbagi pengalamannya dengan Ronda yang akan kembali bertarung melawan Bethe Correia di Rio de Janeiro pada 1 Agustus. AP/Jae C. Hong



“Saya menghormati mereka, mereka petinju yang bagus, tapi saya lebih baik. Jika Anda ingin seseorang menghormati kita, Anda harus berjuang untuk itu. Saya datang ke Inggris untuk bertarung, karena saya ingin mereka semua menghormati saya,”ujar petinju yang memiliki nama asli Kallia Kourouni.



Petinju wanita asal Yunani ini sudah merencanakan masa depannya. Ia berencana ingin terjun ke dunia MMA (Mix Martial Art). Selanjutanya ia berharap dapat bertarung dengann Katie Taylor dalam waktu dekat ini.



“Saya ingin bertarung di UFC. Sekarang fokus saya adalah memenangkan pertarungan tanggal 24 November. Saya juga berharap dalam waktu satu tahun dapat melawan Katie Taylor,”ujar Pink Tyson.



Pink Tyson atau Kallia Kourouni merupakan wanita 26 tahun berasal dari Yunani. Wanita ini merupakan juara bertaha WIBF dan GBU Female World Super-Featherweight Champion dengan delapan pertarungan, tujuh kemenangan dan satu KO.



Dia tidak hanya bagus di tinju, tetapi Pink Tyson juga memiliki kaki yang baik untuk bertarung. Dia telah bertarung di kickboxing dan MMA sampai tingkat tinggi. Catatan K1-nya memecahkan 50 pertarungan, dengan 49 kali kemenangan.



