Kehebatan Marcus / Kevin: Sembilan Kali Final, Tujuh Gelar Juara

TEMPO.CO, Jakarta - Pasangan ganda putra Indonesia, Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo, sukses menjuarai BWF Dubai World Superseries Finals 2017, yang digelar di Hamdan Sport Complex pada 13-17 Desember.



Dalam final yang digelar Minggu 17 Desember, Marcus/Kevin mengalahkan pasangan asal Cina, Liu Cheng/Zhang Nan, dengan straight game 21-16, 21-15. Gelar juara di Dubai ini merupakan keberhasilan ke-7 pasangan Indonesia tersebut merebut gelar juara turnamen berkelas superseries, yaitu turnamen bulu tangkis dengan total hadiah di atas $US 250 ribu, atau sekitar Rp 3,3 miliar.



Tahun 2017 ada 13 turnamen berkelas superseries dan superseries premier (dengan hadiah total minimal $US 500 ribu), plus 1 superseries final yang digelar di Dubai. Marcus/Kevin berhasil masuk final di 9 turnamen, dengan 7 di antaranya mereka menangi.



Selain Dubai Superseries Finals, Marcus/Kevin menang di All England (superseries premier), Cina Open (superseries premier), Hong Kong Open (superseries), India Open (superseries), Jepang Open (superseries), dan Malaysia Open (superseries premier).



Marcus/Kevin hanya gagal menjadi juara di Korea Open (superseries) dan Denmark Open (superseries premier). Dalam kedua turnamen tersebut, mereka terganjal di final. Di Korea mereka diganjal Takeshi Kamura/Keigo Sonoda (Jepang), sedangkan di Denmark Marcus/Kevin kalah dari ganda Cina yang mereka tekuk di Dubai.



Satu lagi kehebatan prestasi Marcus/Kevin adalah, seluruh pasangan ganda putra yang tampil di Dubai pernah mereka kalahkan. Jadi tak heran jika saat ini Marcus/Kevin dinobatkan sebagai ganda putra nomor satu dunia.



Sebelum ajang Dubai World Superseries Finals 2017 dimulai, Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo dinobatkan sebagai pemain terbaik dunia oleh Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF). Dan kini mereka membuktikan bahwa predikat terbaik dunia itu tidak salah diberikan kepada mereka.



