Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis Junior: Jadwal Indonesia Hari Ini

TEMPO.CO, Jakarta - Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis Junior 2017 yang sedang digelar di GOR Among Rogo Yogyakarta, memasuki babak perempat final pada Jumat 20 Oktober siang ini.



Indonesia yang hanya menduduki peringkat 5 di kategori beregu, meloloskan 7 nomor di kategori perorangan. Salah satu nomor adalah pertemuan sesama pemain Indonesia, yaitu di tunggal putri antara Gregoria Mariska Tunjung vs Aurum Oktavia Winata.



Bisa dipastikan satu perunggu sudah berada di tangan Merah Putih.



Berikut adalah jadwal pertandingan pemain bulu tangkis Indonesia di Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis Junior 2017:



Ganda Campuran:

- Yeremia Erich Yoche Yacob/Angelica Wiratama vs Liu Shiwen/Li Wenmei (Cina)

- Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari vs Trinkajee Natthapat/Sudjaipraparat Kwanchanok (Thailand)

- Rehan Naufal Kusharjanto/Siti Fadia Silva Ramadhanti vs Eng Cheong Ng/Ee Wei Toh (Malaysia)



Ganda Putri:

- Jauza Fadila Sugiarto/Ribka Sugiarto vs Li Zi Qing/Teng Chun Hsun (Taiwan)



Ganda Putra:

- Rinov Rivaldy/Yeremia Erich Yoche Yacob vs Chuang Pu Sheng/Lin Yu Chieh (Taiwan)



Tunggal Putri:

- Gregoria Mariska Tunjung vs Aurum Oktavia Winata



BADMINTON INDONESIA