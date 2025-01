Kompetisi Bola Voli Proliga 2025 Dimulai 3 Januari, Simak Jadwal Lengkap Minggu Pertama

Proliga 2025 akan berlangsung dua putaran, yang disambung babak final four dan grand final. Kompetisi direncanakan berlangsung di 10 tempat.

Untuk musim ini, panitia tetap menetapkan dua pemain asing untuk setiap peserta. Namun, ada perubahan dalam pergantian pemain di tengah musim, termasuk waktunya yang dilakukan menjelang final four.

Jumat, 3 Januari 2025 14.00 WIB: Upacara Pembukaan 16.00 WIB: Jakarta Electric PLN vs Yogya Falcons (pi) 18.30 WIB: Jakarta Lavani Mandiri Transmedia vs Jakarta Bhayangkara Presisi (pa).

Sabtu, 4 Januari 2025

14.00 WIB: Jakarta Popsivo Polwan vs Bandung BJB Tandamata (pi)

16.30 WIB: Jakarta Livin Mandiri vs Jakarta Pertamina Enduro (pi)

19.00 WIB: Jakarta Garuda Jaya vs Surabaya Samator (pa).