Kompetisi Bola Voli Proliga 2025 Memasuki Pekan Kedua: Rekap Hasil, Jadwal Live, dan Klasemen Terkini

TEMPO.CO, Jakarta - Kompetisi bola voli profesional Indpnesia, Proliga 2025, sudah melewati pekan pertama. Jadwal pekan kedua akan berlangsung akhir pekan ini, 10-12 Januari.



Jadwal seri pertama berlangsung di GOR Jatidiri, Semarang, Jawa Tengah. Dalam laga terakhir, Minggu, Palembang Bank SumselBabel meraih kemenangan telak atas Jakarta Garuda Jaya dengan skor 3-0 (25-23, 25-19, 25-15). Dengan kemenangan itu, tim asuhan pelatih Iwan Dedi Setiawan menggeser Jakarta Lavani Livin Transmedia untuk menghuni puncak klasemen sementara di sektor putra.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Sementara posisi ketiga diamankan Surabaya Samator yang mengantongi kemenangan setelah mendapat perlawanan ketat dari Jakarta Garuda Jaya dalam laga lima set dengan skor akhir 3-2 (25-23, 21-25, 21-25, 25-22, 19-17).

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Jakarta Garuda Jaya yang menelan kekalahan tipis berada di posisi keempat dengan 1 poin, sedangkan juara bertahan Jakarta Bhayangkara Presisi berada di dasar klasemen setelah menelan kekalahan dari Lavani pada laga pembuka dengan skor 1-3 (25-18, 14-25, 19-25, 23-25)

Sementara itu, di sektor putri, Jakarta Electric PLN menghuni posisi puncak klasemen setelah menaklukkan Yogya Falcons dengan skor telak 3-0 (25-12, 25-19, 25-14) pada laga pembukaan.

Posisi kedua dihuni Popsivo Polwan setelah meraih kemenangan atas Bandung bjb Tandamata dengan skor telak 3-0 (27-25, 25-23, 25-16).

Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia yang sukses memetik kemenangan setelah membekuk Jakarta Pertamina Enduro dengan skor 3-0 (25-20, 25-23, 25-20) mengamankan posisi ketiga klasemen sementara.

Sementara Bandung bjb Tandamata menempati posisi keempat setelah bangkit pada laga kedua untuk mengalahkan Yogya Falcons dengan skor 3-0 (27-25, 25-23, 25-16).

Posisi kelima klasemen dihuni Jakarta Livin Mandiri yang memenangi pertandingan sengit melawan Jakarta Pertamina Enduro dengan skor akhir 3-2 (25-18, 18-25, 21-25, 25-16, 15-7).

Sedangkan, Jakarta Pertamina Enduro yang mencatatkan hasil minor dalam dua laga setelah kekalahan kedua dari Jakarta Livin Mandiri dengan skor 2-3 (18-25, 25-18, 25-21, 16-25, 7-15) harus puas di posisi keenam.

Posisi terakhir di sektor putri dihuni Yogya Falcons yang menelan dua kali kekalahan berada di posisi terakhir klasemen sementara PLN Mobile Proliga 2025.



Jadwal pekan kedua akan berlangsung di Gresik, akhir pekan ini. Putaran Pertama Proliga 2025 Lokasi: GOR Jatidiri Semarang.

Jumat, 3 Januari 2025

Jakarta Electric PLN vs Yogya Falcons (pi): 3-0 (25-12, 25-19, 25-14).

Jakarta Lavani Mandiri Transmedia vs Jakarta Bhayangkara Presisi (pa): 3-1 (18-25, 25-14, 25-19, 25-23).

Sabtu, 4 Januari 2025

Jakarta Popsivo Polwan vs Bandung BJB Tandamata (pi): 3-0 (27-25, 25-23, 25-16)

Jakarta Livin Mandiri vs Jakarta Pertamina Enduro (pi): 3-2 (25-18, 18-25, 21-25, 25-16, dan 15-7)

Surabaya Samator vs Jakarta Garuda Jaya (pa): 3-2 (25-23, 21-25, 21-25, 25-22, 19-17).

Minggu, 5 Januari 2025

Bandung BJB Tandamata vs Yogya Falcons (pi): 3-0 (25-15, 25-19, 25-19)

Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia vs Jakarta Pertamina Enduro (pi): 3-0 (25-20, 25-23, 25-20)

Jakarta Garuda Jaya vs Palembang Bank Sumsel Babel (pa): 0-3 (23-25, 19-25, 15-25). Jadwal Putaran I Pekan 2 Proliga 2025 Lokasi: GOR Tri Dharma, Gresik

Live: Moji dan Vidio.

Jumat, 10 Januari 2025

14.00 WIB: Putri - Jakarta Popsivo Polwan vs Yogya Falcons

16.30 WIB: Putri - Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia vs Jakarta Livin Mandiri

19.00 WIB: Putra - Surabaya Samator vs Palembang Bank Sumsel Babel

Sabtu, 11 Januari 2025

14.00 WIB: Putri - Jakarta Electric PLN vs Jakarta Pertamina Enduro

16.30 WIB: Putri - Jakarta Livin Mandiri vs Bandung bjb Tandamata

19.00 WIB: Putra - Jakarta Garuda Jaya vs Jakarta Bhayangkara Presisi

Minggu, 12 Januari 2025