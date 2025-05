TEMPO.CO, New York - Lee Chong Wei menjuarai turnamen bulu tangkis Amerika Serikat Terbuka dengan mengalahkan pemain Denmark, Hans-Kristian Vittinghus, 22-20, 21-12, di Brentwood, New York, Minggu, atau Senin WIB, 22 Juni 2015. Ini merupakan gelar juara pertama yang diraih Lee saat mengikuti turnamen perorangan setelah menjalani skors delapan bulan karena positif doping.



Pemain bulu tangkis yang pernah menjadi runner-up Kejuaraan Dunia itu tampil dominan pada pertandingan final tersebut. “Saya senang dengan penampilan saya di turnamen AS Terbuka ini, meskipun ini turnamen perorangan pertama saya setelah (absen) sembilan bulan. Terima kasih kepada para penggemar dan pendukung saya. Saya mencintai kalian semua,” kata Lee pada akun Facebook-nya.



Gelar juara terakhir yang diraih pebulu tangkis asal Malaysia ini adalah pada turnamen Jepang Terbuka dua tahun lalu. Kemenangannya pada turnamen AS Terbuka ini menjadi modal yang sangat baik bagi Lee sebelum tampil pada Kejuaraan Dunia bulu tangkis di Jakarta, Agustus mendatang.



Lee sekarang menempati peringkat 180 dunia. Peringkatnya bakal naik lagi dengan menjuarai turnamen Grand Prix Gold atau turnamen level ketiga dunia AS Terbuka tersebut.



REUTERS | AGUS BAHARUDIN