Lima Atlet Dunia Ini Adalah Kolektor Mobil Mewah dan Doyan Ngebut

TEMPO.CO, Jakarta - Beberapa atlet profesional dunia dijuluki sebagai kolektor mobil gila-gilaan. Itu karena koleksi mobil mewah mereka yang berjibun, karena kekayaan yang mereka miliki juga luar biasa.



Floyd Mayweather Jr. misalnya. Sebagai atlet terkaya di dunia, dia memiliki 20 buah mobil mewah di tahun 2015. Dengan penghasilannya yang mencapai $US 400 juta, Mayweather memiliki koleksi mobil luar biasa.



Jumlah mobil yang hampir sama juga dimiliki bintang sepak bola, Cristiano Ronaldo yang punya 19 mobil mewah. David Beckham meskipun sudah pensiun sebagai pesepakbola, juga dikenal memiliki koleksi mobil mewah yang luar biasa.



Berikut ini adalah daftar atlet profesional yang dikenal sebagai kolektor mobil mewah.



1. Floyd Mayweather Jr.

Floyd Mayweather mengoleksi 20 mobil mewah yang kebanyakan berwarna putih. Koleksi mobil Mayweather antara lain Bentley Mulsane, Bugatti Veyron, Rolls Royce Phantom, Maybach, Lamborghini Aventador, dan banyak lagi. Salah satu koleksi kebanggaan Matweather adalah Koenigsegg CCXR Trevita, mobil sport buatan Swedia yang harus dipesan khusus dan hanya ada 3 di dunia.



Petinju berkebangsaan Amerika Serikat, Floyd Mayweather, Jr. memperlihatkan deretan sebagian mobil mewahnya dengan sebuah pesawat jet pribadinya, di dalam akin instagramnya, @floydmayweather. Petinju terkaya di dunia ini memperlihatkan sejumlah mobil mewahnya, yakni 2 Bugatti Veyron, Bugatti Veyron Gran Sport, 2 Ferraru 458 Spider, Lamborghini Aventador, Porsche 911 Turbo, dan Ferrari 599 GTB Fiorano. instagram.com



2. Cristiano Ronaldo

Pesepakbola top ini kondang sebagai penggemar berat mobil buatan Jerman, Audi. Namun di luar itu, Ronaldo juga mengoleksi mobil mewah dari berbagai merek. Beberapa mobil sport koleksi Ronaldo adalah Ferrari 599 GTB Fiorano, Lamborghini Aventador, Ferrari 599 GTO, Rolls Royce Phantom, dan Bugatti Veyron.



Cristiano Ronaldo terlihat berjemur di atas kapal yacht dalam liburan bersama keluarganya di Ibiza, Spanyol. Dailymail.co.uk



3. Lewis Hamilton

Sebagai pembalap F1, wajar jika Lewis Hamilton tergila-gila pada mobil dan ngebut. Dia dilarang menyetir di Prancis, karena pernah ditangkap ngebut dengan kecepatan hampir 200 km/jam. Koleksi Hamilton tidak sebanyak Mayweather maupun Ronaldo, namun dia mengkhususkan diri pada mobil berkecepatan tinggi seperti Pagani Zonda, Mercedes SLS, dan Shelby GT500 yang disebutnya sebagai mobil favorit.



Pembalap Formula One tim Mercedes-Benz, Lewis Hamilton melihat mobil hypercar Mercedes-AMG Project One saat dipamerkan dalam Frankfurt Motor Show di Frankfurt, Jerman, 11 September 2017. AP Photo



4. David Beckham

Sebagai salah satu pesepakbola terkaya di dunia dengan kekayaan mencapai $US 450 juta, David Beckham dikenal sebagai kolektor mobil. Dia terobsesi pada mobil-mobil SUV, bukan sports car. Beberapa mobil mewah koleksi suami Victoria Adam ini adalah Cadillac Escalade, Range Rover, Hummer, Jeep Wrangler Unlimited, dan banyak lagi.



Terlihat mantan pesepakbola klub Manchester United, David Beckham bersama kedua putranya dengan mengenakan mobil Range Rover Sport. jobspapa.com



5. LeBron James

Sebagai pemain basket dengan penghasilan per tahun $US 64 juta, LeBron James akan dengan mudah memenuhi hasratnya akan mobil mewah. Peraih 4 kali MVP di NBA ini memiliki koleksi mobil yang rata-rata custom, antara lain: Lamborghini Aventador, Porsche 911 Carrera Turbo, Maybach 57s, Ferrari F430 Spider, dan banyak lagi.



LeBron James, menjawab pertanyaan dari wartawan yang didamping oleh Kristen Ledlow saat perkenalan sepatu baru LeBron 12 di Markas besar Nike di Beaverton, 16 September 2014. AP/Steve Dykes



THE SPORTSTER