Luncurkan Porsche Baru, Kontrak Maria Sharapova Lancar Lagi

TEMPO.CO, Jakarta - Maria Sharapova mempromosikan peluncuran supercar baru, Porsche 718 Cayman GTS 2018, dalam Los Angeles Auto Show di Los Angeles, Rabu 29 November 2017.



Petenis cantik asal Rusia itu sudah dikontrak Porsche sejak April 2013. Dan termin pertama kontraknya dengan pabrikan mobil mewah asal Jerman itu berlangsung selama 3 tahun.



Tidak disebutkan berapa nilai kontrak Sharapova dengan Porsche. Namun diperkirakan dari kontrak dengan sponsor seperti Porsche, Nike, dan TAG Heuer, Sharapova mendapatkan pemasukan setidaknya $US 20 juta, atau sekitar Rp 270,3 miliar, per tahunnya.



Petenis Maria Sharapova berpose saat menghadiri premier film Battle of the Sexes di Los Angeles, 16 September 2017. Sharapova tampil seksi dengan gaun hitam yang sedikit terbuka di bagian depan. Jordan Strauss/Invision/AP



Namun kiprah Sharapova sebagai duta brand papan atas tersebut tidak selalu mulus. Tahun lalu Porsche menunda perpanjangan kontrak, setelah Sharapova terkena kasus doping di Turnamen Australia Terbuka 2016.



Porsche adalah sponsor terakhir yang menunda perpanjangan kontrak dengan Sharapovam setelah sebelumnya Nike dan TAG Heuer melakukannya.



Dengan kehadiran Maria Sharapova di Los Angeles Auto Show untuk meluncurkan Porsche 718 Caymen GTS, menandakan kontrak petenis cantik dari Rusia dengan mobil papan produksi Jerman itu sudah meluncur lagi.



