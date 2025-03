Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia Melawan Australia: Jam Berapa Debut Patrick Kluivert Berlangsung?

Garuda menempati peringkat ketiga klasemen Grup C dengan enam poin dari enam laga atau satu poin di bawah Australia. Kemenangan akan membuat Indonesia naik ke peringkat kedua. Patrick Kluivert akan melakukan debutnya dalam laga ini.



Selain laga Australia vs Jepang, di Grup C juga ada pertandingan Jepang melawan Bahrain di Stadion Saitama, Saitama, Kamis pukul 17.35 WIB. Skuad asuhan Hajime Moriyasu membutuhkan kemenangan untuk segera lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Tapi Bahrain akan berupaya mencuri poin dari kandang The Blue Samurais.