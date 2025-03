Mantan Petarung UFC Muhammad Mokaev Bergabung Karate Combat

Khabib Nurmagomedov Bakal ke Indonesia, Isi Bincang-bincang Bertajuk The Path of A Champion

Mokaev mendapat bonus Fight of the Night. Dalam pertarungan ketiga, Mokaev menghadapi Jamie Kelly dari Rochdale, yang bertarung di bawah SBG Gym di bawah pelatih Martin Stapleton. Mokaev memenangkan pertandingan ini dengan kuncian ear-naked choke kembali menerima bonus Fight of the Night.